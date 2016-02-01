Xiaomi Mi A1
Xiaomi Mi A1
HTC Desire 10 Pro
HTC Desire 10 Pro
Tasarım Bilgileri
Boyutları 155.4 x 75.8 x 7.3 mm 156.5 x 76 x 7.9 mm
Ağırlığı 165 gr 165 gr
Ekran Türü LTPS IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.1% 70.5%
Ekran Hacmi 82.6 cm2 83.8 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 400 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gold, Rose Gold Taş Siyah Polar Beyaz, Royal Blue, Valentine Lux

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Auto HDR
28mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Panorama
Çift Led flaş
Auto HDR
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625 Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3080 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 480 Saat
Konuşma Süresi Saat 19 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.25 76.5
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017 23 Ekim 2016
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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