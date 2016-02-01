Xiaomi Mi A1 ve Samsung Galaxy A3 (2016) karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|155.4 x 75.8 x 7.3 mm
|134.5 x 65.2 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|132 gr
|Ekran Türü
|LTPS IPS LCD
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.1%
|69.4%
|Ekran Hacmi
|82.6 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|312 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Gold, Rose Gold
|Siyah, Beyaz, Altın, Pembe
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|13 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.9
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
720p@120fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 - Exynos 7578
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Adreno 306 - Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|16 GB
|Ram
|4 GB
|1.5 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3080 mAh
|2300 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|14 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|78.25
|75.5
|Çıkış Tarihi
|15 Eylül 2017
|20 Aralık 2016
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici