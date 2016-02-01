Xiaomi Mi A1
Xiaomi Mi A1
Vestel Venus Z20
Vestel Venus Z20
Tasarım Bilgileri
Boyutları 155.4 x 75.8 x 7.3 mm 149.1 x 72.1 x 7.9 mm
Ağırlığı 165 gr 158 gr
Ekran Türü LTPS IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.65"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.1% 76.63%
Ekran Hacmi 82.6 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 427 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gold, Rose Gold Altın, Siyah, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Ön Kamera Özellikleri HDR
LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 12 MP 16 MP
2. Arka Kamera 12 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps		2160p@30fps
1080p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.2GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 Ghz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 508
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 3080 mAh 3400 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.25 76.75
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017 26 Şubat 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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