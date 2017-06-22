Xiaomi Mi Max 2
Xiaomi Mi Max 2
LG G2
LG G2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 174.1 x 88.7 x 7.6 mm 138.5 x 70.9 x 8.9 mm
Ağırlığı 211 gr 143 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 6.44" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.0% 75.9%
Ekran Hacmi 114.3 cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 342 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın Siyah, Beyaz, Kırmızı, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 2.1 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1,12μm Piksel
1/3" Sensör
29mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps		1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 800
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 2.26 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 330
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		16 GB
32 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 5300 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 900 Saat
Konuşma Süresi Saat 17 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.5 60.25
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2017 9 Eylül 2013
Sim Kart Hybrid Çift SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 21 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL/ EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 2

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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