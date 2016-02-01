Xiaomi Mi Max 2
Xiaomi Mi Max 2
Motorola Moto E4 Plus
Motorola Moto E4 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 174.1 x 88.7 x 7.6 mm 155 x 77.5 x 9.6 mm
Ağırlığı 211 gr 198 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.44" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.0% 69.4%
Ekran Hacmi 114.3 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 342 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın Iron Gri, Fine Altın, Oxford Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1.4µm Piksel
Led flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
HDR
Led flaş
1.12µm piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps		720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625 Mediatek MT6737
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Mali-T720
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		16 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 5300 mAh 5000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.5 73.25
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2017 22 Haziran 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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