Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 72.7 x 7.96 mm
Ağırlığı gr 152 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 7" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı % 74.79%
Ekran Hacmi 126.5 cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 345 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Mat Siyah Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,25μm Piksel
1/2.9" Sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Plus Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
128 GB 		32 GB
64 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 5500 mAh 3075 mAh
Bekleme Süresi Saat 300 Saat
Konuşma Süresi Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 82.75 73
Çıkış Tarihi 01 Ocak 2018 09 Şubat 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here