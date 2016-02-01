Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143.8 x 72.3 x 8.4 mm
Ağırlığı gr 153 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 7" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı % 66.3%
Ekran Hacmi 126.5 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 345 PPI 220 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Mat Siyah Siyah, Altın, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,25μm Piksel
1/2.9" Sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Plus Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
128 GB 		16 GB
Ram 4 GB 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 5500 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 18 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 82.75 65.5
Çıkış Tarihi 01 Ocak 2018 15 Ocak 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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