Xiaomi Mi Max
Xiaomi Mi Max
Meizu m3s
Meizu m3s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 173.1 x 88.3 x 7.5 mm 141.9 x 69.9 x 8.3 mm
Ağırlığı 203 gr 138 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.44" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.8% 69.5%
Ekran Hacmi 114.3 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 342 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın Gümüş, Gri, Pembe, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 Mediatek MT6750
İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A72 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 510 Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
128 GB 		16 GB
32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 4850 mAh 3020 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 64.5 74.25
Çıkış Tarihi 22 Mayıs 2016 17 Temmuz 2016
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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