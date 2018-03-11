Xiaomi Mi Max ve Meizu m3s karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|173.1 x 88.3 x 7.5 mm
|141.9 x 69.9 x 8.3 mm
|Ağırlığı
|203 gr
|138 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6.44"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.8%
|69.5%
|Ekran Hacmi
|114.3 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|342 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Altın
|Gümüş, Gri, Pembe, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A72
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 510
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
128 GB
|16 GB
32 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|4850 mAh
|3020 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|64.5
|74.25
|Çıkış Tarihi
|22 Mayıs 2016
|17 Temmuz 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
sizce alınır mı bu telefon markası
ben güvenemiyorum
Tabii ki alınabilir. İçiniz rahat olsun.