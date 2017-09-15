Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2
Apple iPhone 4
Apple iPhone 4
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.8 x 75.5 x 7.7 mm 115.2 x 58.6 x 9.3 mm
Ağırlığı 185 gr 137 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.99" 3.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 640 x 1136 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 80.8% 54.0%
Ekran Hacmi 92.6 cm2 36.5 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 330 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Beyaz, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 1 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps480p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
1/3.2'' sensör
1.75 µm piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Apple A4
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 1 GHz Cortex-A8
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 PowerVR SGX535
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
256 GB 		8 GB
16 GB
32 GB
Ram 6 GB 0.512 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya 3400 mAh 1420 mAh
Bekleme Süresi Saat 300 Saat
Konuşma Süresi Saat 7 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı Yok Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE v2.1, A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı USB Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 86 0
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017 29 Haziran 2010
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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