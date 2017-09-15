Xiaomi Mi Mix 2 ve Apple iPhone 4 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151.8 x 75.5 x 7.7 mm
|115.2 x 58.6 x 9.3 mm
|Ağırlığı
|185 gr
|137 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.99"
|3.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|640 x 1136 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|80.8%
|54.0%
|Ekran Hacmi
|92.6 cm2
|36.5 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|330 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Beyaz, Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|1 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|480p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
1/3.2'' sensör
1.75 µm piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|Apple A4
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|1 GHz Cortex-A8
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|PowerVR SGX535
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
256 GB
|8 GB
16 GB
32 GB
|Ram
|6 GB
|0.512 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3400 mAh
|1420 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|300 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|7 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Yok
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE
|v2.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|86
|0
|Çıkış Tarihi
|15 Eylül 2017
|29 Haziran 2010
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ICloud bulut hizmeti
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici