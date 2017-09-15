Xiaomi Mi Mix 2 ve LG G2 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151.8 x 75.5 x 7.7 mm
|138.5 x 70.9 x 8.9 mm
|Ağırlığı
|185 gr
|143 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.99"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|80.8%
|75.9%
|Ekran Hacmi
|92.6 cm2
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|424 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Siyah, Beyaz, Kırmızı, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|2.1 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1,12μm Piksel
1/3" Sensör
29mm
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|Qualcomm Snapdragon 800
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|2.26 GHz Krait 400
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
256 GB
|16 GB
32 GB
|Ram
|6 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var, RDS
|Batarya
|3400 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|900 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|17 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Yok
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|86
|60.25
|Çıkış Tarihi
|15 Eylül 2017
|9 Eylül 2013
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 21 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL/ EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 2
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici