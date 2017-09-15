Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2
LG G2
LG G2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.8 x 75.5 x 7.7 mm 138.5 x 70.9 x 8.9 mm
Ağırlığı 185 gr 143 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.99" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 80.8% 75.9%
Ekran Hacmi 92.6 cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Siyah, Beyaz, Kırmızı, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 2.1 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1,12μm Piksel
1/3" Sensör
29mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 800
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 2.26 GHz Krait 400
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 330
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
256 GB 		16 GB
32 GB
Ram 6 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 3400 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 900 Saat
Konuşma Süresi Saat 17 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı Yok Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 86 60.25
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017 9 Eylül 2013
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 21 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL/ EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 2

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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