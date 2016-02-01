Xiaomi Mi Note 2
Xiaomi Mi Note 2
Samsung Galaxy Note FE
Samsung Galaxy Note FE
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.2 x 77.3 x 7.6 mm 153.5 x 73.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 166 gr 169 gr
Ekran Türü AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.2% 79.0%
Ekran Hacmi 89.6 cm2 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 386 PPI 515 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Gümüş Siyah Oniks, Mavi Mercan, Altın Platin, Gümüş Titanyum

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.7
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama Auto HDR
22mm
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 22.5 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821 Exynos 8890 Octa
İşlemci 2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.3 GHz Mongoose
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Mali-T880 MP12
Dahili Hafıza 128 GB 64 GB
Ram 6 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya 4070 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 23 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 71.75 86.25
Çıkış Tarihi 20 Kasım 2016 7 Temmuz 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat12 600/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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