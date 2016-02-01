Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi Note 3
HTC 10 Evo
HTC 10 Evo
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152.6 x 74 x 7.6 mm 153.6 x 77.3 x 8.1 mm
Ağırlığı 163 gr 174 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.8% 70.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi Gümüş, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri HDR
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 16 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps		2160p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Plus Snapdragon 660 Qualcomm Snapdragon 810
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A57
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 512 Adreno 430
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		32 GB
Ram 6 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 3500 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi Saat 480 Saat
Konuşma Süresi Saat 23 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.75 84.5
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017 23 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps - EU
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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