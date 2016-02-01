Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi Note 3
Samsung Galaxy S5 Neo
Samsung Galaxy S5 Neo
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152.6 x 74 x 7.6 mm 142 x 72.5 x 8.1 mm
Ağırlığı 163 gr 142 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.5" 5.1"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.8% 69.6%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 71.7 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 432 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Ön Kamera Özellikleri 23mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 16 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/1.9
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
31mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Plus Snapdragon 660 Exynos 7580 Octa
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260 1.6 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 512 Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		16 GB
Ram 6 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3500 mAh 2800 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 15 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE v4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.75 66.5
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017 11 Ağustos 2015
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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