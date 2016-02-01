Xiaomi Mi Note Pro
Xiaomi Mi Note Pro
Huawei P9 lite
Huawei P9 lite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 155.1 x 77.6 x 7 mm 146.8 x 72.6 x 7.5 mm
Ağırlığı 161 gr 147 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.4% 69.9%
Ekran Hacmi 89.6 cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 515 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın Siyah, Beyaz, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 4 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 2.0µm piksel
1/3" sensör
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 810 HiSilicon Kirin 650
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53 & 2 GHz Cortex-A57 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 430 Mali-T830MP2
Dahili Hafıza 64 GB 16 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 66.75 72.25
Çıkış Tarihi 20 Mayıs 2015 23 Nisan 2016
Sim Kart Micro-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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