Xiaomi Redmi 4a
Xiaomi Redmi 4a
Huawei G8
Huawei G8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 139.5 x 70.4 x 8.5 mm 152 x 76.5 x 7.5 mm
Ağırlığı 131 gr 167 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.2% 71.7%
Ekran Hacmi 68.0 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Rose Altın, Altın Siyah, Beyaz, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
28mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425 Qualcomm Snapdragon 615
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 308 Adreno 405
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
32 GB
Ram 2 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3120 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 68.5 69.25
Çıkış Tarihi 22 Kasım 2016 23 Kasım 2015
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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