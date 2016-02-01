Xiaomi Redmi 4X ve Samsung Galaxy Core Prime karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|139.2 x 70 x 8.7 mm
|130.8 x 67.9 x 8.8 mm
|Ağırlığı
|150 gr
|130 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Kapasitif
|Ekran Boyutu
|5.0"
|4.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|480 x 800 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.7%
|64.9%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|57.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|5:3
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|207 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Kiraz Pembesi, Şampanya Altını, Mate Siyahı
|Siyah, Beyaz, Gri
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.6
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Coğrafi konum etiketleme , dokunmatik odaklama , yüz algılama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|1.2 GHz Cortex - A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Adreno 306
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
64 GB
|8 GB
|Ram
|4 GB
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|4100 mAh
|2000 mAh
|Bekleme Süresi
|432 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|36 Saat
|13 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|v4.0 , A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|78.75
|63.5
|Çıkış Tarihi
|20 Mart 2017
|25 Kasım 2014
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/100 Mbps
|HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici