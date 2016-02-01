Xiaomi Redmi 4X
Xiaomi Redmi 4X
Samsung Galaxy Core Prime
Samsung Galaxy Core Prime
Tasarım Bilgileri
Boyutları 139.2 x 70 x 8.7 mm 130.8 x 67.9 x 8.8 mm
Ağırlığı 150 gr 130 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif
Ekran Boyutu 5.0" 4.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 480 x 800 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.7% 64.9%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 57.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 5:3
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 207 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Kiraz Pembesi, Şampanya Altını, Mate Siyahı Siyah, Beyaz, Gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Coğrafi konum etiketleme , dokunmatik odaklama , yüz algılama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 1.2 GHz Cortex - A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 306
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB 		8 GB
Ram 4 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 4100 mAh 2000 mAh
Bekleme Süresi 432 Saat Saat
Konuşma Süresi 36 Saat 13 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.0 , A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.75 63.5
Çıkış Tarihi 20 Mart 2017 25 Kasım 2014
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/100 Mbps HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here