Xiaomi Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 5 Plus
LG Q8
LG Q8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.5 x 75.5 x 8.1 mm 149 x 71.9 x 8 mm
Ağırlığı 180 gr 146 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.99" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.4% 69.8%
Ekran Hacmi 92.6 cm2 74.8 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 564 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Açık Mavi, Gül Altın Titanyum

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 12 MP 13 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 820
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 530
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 4000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.5 79.25
Çıkış Tarihi 20 Aralık 2017 20 Ağustos 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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