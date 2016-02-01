Xiaomi Redmi 5a
Xiaomi Redmi 5a
Apple iPhone 7
Apple iPhone 7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 140.4 x 70.1 x 8.4 mm 138.3 x 67.1 x 7.1 mm
Ağırlığı 137 gr 138 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 750 x 1334 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.0% 65.6%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 326 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, gül altın, gri Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425 Apple A10
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.34 GHz Hurricane
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 2.34 GHz Zephyr
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308 PowerVR Series7XT Plus
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
128 GB
256 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
NFC Yok Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 1960 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.1, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 70.5 80.5
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2017 16 Eylül 2016
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here