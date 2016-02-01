Xiaomi Redmi 5a
Xiaomi Redmi 5a
Casper VIA V3
Casper VIA V3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 140.4 x 70.1 x 8.4 mm 143 x 71 x 8.5 mm
Ağırlığı 137 gr 126 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.0% 67.88%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, gül altın, gri Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425 MediaTek MT6582
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 1.3GHz ARM Cortex A7
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308 Mali-400 MP2
Dahili Hafıza 16 GB 8 GB
Ram 2 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 2800 mAh
Bekleme Süresi Saat 380 Saat
Konuşma Süresi Saat 16 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.1, A2DP, LE V4.0
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 70.5 66.25
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2017 04 Temmuz 2014
Sim Kart Hybrid Çift SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE 21.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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