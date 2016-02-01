Xiaomi Redmi 5a
Xiaomi Redmi 5a
LG K10 (2017)
LG K10 (2017)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 140.4 x 70.1 x 8.4 mm 148.7 x 75.3 x 7.9 mm
Ağırlığı 137 gr 142 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5" 5.3"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.0% 69.2%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 77.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 277 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, gül altın, gri Siyah, Altın, Titanium

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425 Mediatek MT6750
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 308 Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
Ram 2 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3000 mAh 2800 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.1, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 70.5 75.5
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2017 23 Ocak 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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