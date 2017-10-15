Xiaomi Redmi 5a
Xiaomi Redmi 5a
Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy Note 3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 140.4 x 70.1 x 8.4 mm 151.2 x 79.2 x 8.3 mm
Ağırlığı 137 gr 168 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.0% 74.8%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 386 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, gül altın, gri Siyah, Beyaz, Pembe, Merlot Kırmızı, Gül Altın Siyah, Gül Altın Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 27mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
1/3" sensör
31mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425 Qualcomm Snapdragon 800
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 2.3 GHz Krait 400 (N9005, N9002)
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308 Adreno 330
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
32 GB
64 GB
Ram 2 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi Saat 420 Saat
Konuşma Süresi Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.1, A2DP, LE v4.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 70.5 74.75
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2017 20 Eylül 2013
Sim Kart Hybrid Çift SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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