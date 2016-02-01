Xiaomi Redmi Note 2
Xiaomi Redmi Note 2
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152 x 76 x 8.3 mm 158.2 x 77.9 x 7.3 mm
Ağırlığı 160 gr 188 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.5% 67.7%
Ekran Hacmi 82.6 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, mavi, sarı, pembe, nane yeşili Siyah, Jet Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6795 Helio X10 Apple A10
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.34 GHz Hurricane
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 2.34 GHz Zephyr
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi PowerVR G6200 PowerVR Series7XT Plus
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB 		32 GB
128 GB
256 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
NFC Yok Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3060 mAh 2900 mAh
Bekleme Süresi 144 Saat 384 Saat
Konuşma Süresi 11 Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 60.75 92.25
Çıkış Tarihi 22 Ağustos 2015 22 Eylül 2016
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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