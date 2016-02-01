Xiaomi Redmi Note 4 ve Asus Zenfone 2 Laser ZE601KL karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151 x 76 x 8.4 mm
|164.6 x 84 x 10.6 mm
|Ağırlığı
|175 gr
|190 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.7%
|71.8%
|Ekran Hacmi
|cm2
|99.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|367 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Gri, Altın
|Glacier Gray, Şeffaf Altın, Glamour Kırmızı
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Faz algılamalı otomatik odaklama
Çift Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR, panorama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@120fps
|1080p@30fps
720p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6797 Helio X20
|Qualcomm Snapdragon 616
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|4x1.7 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Adreno 405
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|16 GB
32 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|4100 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|v4.1, A2DP, EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|80
|62.5
|Çıkış Tarihi
|26 Ağustos 2016
|22 Aralık 2015
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici