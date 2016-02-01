Xiaomi Redmi Note 4
Xiaomi Redmi Note 4
Asus Zenfone 2 Laser ZE601KL
Asus Zenfone 2 Laser ZE601KL
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151 x 76 x 8.4 mm 164.6 x 84 x 10.6 mm
Ağırlığı 175 gr 190 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.7% 71.8%
Ekran Hacmi cm2 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 367 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Gri, Altın Glacier Gray, Şeffaf Altın, Glamour Kırmızı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Faz algılamalı otomatik odaklama
Çift Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR, panorama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@120fps		1080p@30fps
720p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6797 Helio X20 Qualcomm Snapdragon 616
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 4x1.7 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 405
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		16 GB
32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 4100 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.1, A2DP, EDR
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80 62.5
Çıkış Tarihi 26 Ağustos 2016 22 Aralık 2015
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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