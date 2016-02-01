Xiaomi Redmi Note 4
Xiaomi Redmi Note 4
ZTE nubia Z17 mini
ZTE nubia Z17 mini
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151 x 76 x 8.4 mm 146.7 x 72.5 x 7.5 mm
Ağırlığı 175 gr 155 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran LTPS IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.7% 70.1%
Ekran Hacmi cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Gri, Altın Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.2
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Faz algılamalı otomatik odaklama
Çift Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR, panorama 		Coğrafi konum etiketleme
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
1.12µm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@120fps		Var

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6797 Helio X20 Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53)
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 510
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 4100 mAh 2950 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80 85.5
Çıkış Tarihi 26 Ağustos 2016 12 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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