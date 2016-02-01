Xiaomi Redmi Note 5 Pro ve Samsung Galaxy A8 Plus (2018) karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|158.6 x 75.4 x 8.1 mm
|159.9 x 75.7 x 8.3 mm
|Ağırlığı
|181 gr
|191 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.99"
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|77.4%
|75.5%
|Ekran Hacmi
|92.6 cm2
|91.4 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|18.5:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|441 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Şampanya Altın, Gül Altın, Mavi
|Siyah, orkide gri, altın, mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Var
|Ön Kamera
|20 MP
|16 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/1.9
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/1.9
|Ön Kamera Özellikleri
|1/2.8" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.7
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm Piksel
1,25μm Piksel
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 636
|Exynos 7885 Octa
|İşlemci
|1.8 GHz Kryo 260
|2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 509
|Mali-G71
|Dahili Hafıza
|32 GB
|32 GB
|Ram
|3 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|4000 mAh
|3500 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|5.0, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|76.5
|80.5
|Çıkış Tarihi
|15 Şubat 2018
|06 Ocak 2018
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici