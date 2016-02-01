Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.6 x 75.4 x 8.1 mm 162.5 x 74.8 x 8.6 mm
Ağırlığı 181 gr 195 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.99" 6.3"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1440 x 2960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.4% 83.2%
Ekran Hacmi 92.6 cm2 101.1 cm2
Ekran Formatı 18:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 521 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Şampanya Altın, Gül Altın, Mavi Gece Siyahı, Akçaağaç Altın, Orkide Gri, Derin Deniz Mavisi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 20 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.7
Ön Kamera Özellikleri 1/2.8" sensör Otomatik odaklama
1.22 µm piksel
Auto HDR
1/3.6" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 12 MP 12 MP
2. Arka Kamera 5 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.7
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm Piksel
1,25μm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 636 Exynos 8895 Octa
İşlemci 1.8 GHz Kryo 260 4 Çekirdek, 2.3 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 509 Mali-G71 MP20
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
128 GB
256 GB
Ram 3 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 4000 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 22 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.5 91.25
Çıkış Tarihi 15 Şubat 2018 22 Eylül 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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