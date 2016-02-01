Xiaomi Redmi Note 5 Pro ve Samsung Galaxy Note 8 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|158.6 x 75.4 x 8.1 mm
|162.5 x 74.8 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|181 gr
|195 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.99"
|6.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|1440 x 2960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|77.4%
|83.2%
|Ekran Hacmi
|92.6 cm2
|101.1 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|18.5:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|521 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Şampanya Altın, Gül Altın, Mavi
|Gece Siyahı, Akçaağaç Altın, Orkide Gri, Derin Deniz Mavisi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|20 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/1.7
|Ön Kamera Özellikleri
|1/2.8" sensör
|Otomatik odaklama
1.22 µm piksel
Auto HDR
1/3.6" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1440p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.7
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.0
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm Piksel
1,25μm Piksel
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 636
|Exynos 8895 Octa
|İşlemci
|1.8 GHz Kryo 260
|4 Çekirdek, 2.3 GHz
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 509
|Mali-G71 MP20
|Dahili Hafıza
|32 GB
|64 GB
128 GB
256 GB
|Ram
|3 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|4000 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|22 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|v5.0, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|76.5
|91.25
|Çıkış Tarihi
|15 Şubat 2018
|22 Eylül 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici