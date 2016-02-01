Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Redmi Note 5
Meizu M6s
Meizu M6s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.5 x 75.5 x 8.1 mm 152 x 72.5 x 8 mm
Ağırlığı 180 gr 160 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.99" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.4% 76.1%
Ekran Hacmi 92.6 cm2 83.8 cm2
Ekran Formatı 18:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gri, Altın, Siyah Siyah, Gümüş, Altın, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 16 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,25μm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625 Exynos 7872
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A73
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Mali-G71 MP3
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
64 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 4000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.0
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.25 72.75
Çıkış Tarihi 21 Ekim 2017 19 Ocak 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here