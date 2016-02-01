Xiaomi Redmi Note 5 ve Meizu M6s karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|158.5 x 75.5 x 8.1 mm
|152 x 72.5 x 8 mm
|Ağırlığı
|180 gr
|160 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.99"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|77.4%
|76.1%
|Ekran Hacmi
|92.6 cm2
|83.8 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|282 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gri, Altın, Siyah
|Siyah, Gümüş, Altın, Mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,25μm Piksel
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|Exynos 7872
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A73
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Mali-G71 MP3
|Dahili Hafıza
|64 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|4000 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|78.25
|72.75
|Çıkış Tarihi
|21 Ekim 2017
|19 Ocak 2018
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı