Xiaomi Redmi Note 5A Prime ve Apple iPhone SE karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153 x 76.2 x 7.7 mm
|123.8 x 58.6 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|153 gr
|113 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|4.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|640 x 1136 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.5%
|60.8%
|Ekran Hacmi
|90.1 cm2
|44.1 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|326 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Altın, Gül Altın
|Uzay Gri, Beyaz / Gümüş, Altın, Rose Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|Apple A9
|İşlemci
|Cortex-A53
|1.84 GHz Twister
|Çekirdek Sayısı
|8
|2
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|PowerVR GT7600
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|16 GB
64 GB
|Ram
|4 GB
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
|NFC
|Yok
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3080 mAh
|1642 mAh
|Bekleme Süresi
|240 Saat
|240 Saat
|Konuşma Süresi
|32 Saat
|14 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|76.75
|85.5
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2017
|31 Mart 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Oleophobic Kaplama
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok