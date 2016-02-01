Xiaomi Redmi Note 5A Prime
Xiaomi Redmi Note 5A Prime
Apple iPhone SE
Apple iPhone SE
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 76.2 x 7.7 mm 123.8 x 58.6 x 7.6 mm
Ağırlığı 153 gr 113 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 4.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 640 x 1136 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.5% 60.8%
Ekran Hacmi 90.1 cm2 44.1 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 326 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Gümüş, Altın, Gül Altın Uzay Gri, Beyaz / Gümüş, Altın, Rose Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.4
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 Apple A9
İşlemci Cortex-A53 1.84 GHz Twister
Çekirdek Sayısı 8 2
Grafik İşlemcisi Adreno 505 PowerVR GT7600
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		16 GB
64 GB
Ram 4 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
NFC Yok Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3080 mAh 1642 mAh
Bekleme Süresi 240 Saat 240 Saat
Konuşma Süresi 32 Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.75 85.5
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017 31 Mart 2016
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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