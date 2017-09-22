Xiaomi Redmi Note 5A Prime
Xiaomi Redmi Note 5A Prime
Huawei Ascend Mate7
Huawei Ascend Mate7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 76.2 x 7.7 mm 157 x 81 x 7,9 mm
Ağırlığı 153 gr 185 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.5% 77.6%
Ekran Hacmi 90.1 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 368 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Evet
Renk Seçenekleri Gümüş, Altın, Gül Altın Obsidiyen siyah, Ayışığı Gümüş, Amber altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP, 4128 x 3096 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 Hisilicon Kirin 925
İşlemci Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex - 4 Çekirdek, 1.3 GHz Cortex - A7
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Mali- T628
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
Ram 4 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3080 mAh 4100 mAh
Bekleme Süresi 240 Saat 648 Saat
Konuşma Süresi 32 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a / b / g / n , dual-band , DLNA , Wi - Fi Direct , Wi - Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.0 , A2DP , EDR , LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.75 0
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017 23 Ekim 2014
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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