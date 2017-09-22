Xiaomi Redmi Note 5A Prime ve Huawei Ascend Mate7 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153 x 76.2 x 7.7 mm
|157 x 81 x 7,9 mm
|Ağırlığı
|153 gr
|185 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.5%
|77.6%
|Ekran Hacmi
|90.1 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|368 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Evet
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Altın, Gül Altın
|Obsidiyen siyah, Ayışığı Gümüş, Amber altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP, 4128 x 3096 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|Hisilicon Kirin 925
|İşlemci
|Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex - 4 Çekirdek, 1.3 GHz Cortex - A7
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Mali- T628
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|Ram
|4 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3080 mAh
|4100 mAh
|Bekleme Süresi
|240 Saat
|648 Saat
|Konuşma Süresi
|32 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a / b / g / n , dual-band , DLNA , Wi - Fi Direct , Wi - Fi hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|v4.0 , A2DP , EDR , LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|76.75
|0
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2017
|23 Ekim 2014
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici