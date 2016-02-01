Xiaomi Redmi Note 5A Prime
Xiaomi Redmi Note 5A Prime
Vestel Venus V3 5570
Vestel Venus V3 5570
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 76.2 x 7.7 mm 157.3 x 77.9 x 8.2 mm
Ağırlığı 153 gr 152 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.5% 68.05%
Ekran Hacmi 90.1 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Altın, Gül Altın Siyah, Beyaz, Siyah/Altın, Beyaz/Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Hızlı Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939
İşlemci Cortex-A53 1.5 GHz ARM Cortex-A53 - 4 Çekirdek, 1.0 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 405
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3080 mAh 2480 mAh
Bekleme Süresi 240 Saat Saat
Konuşma Süresi 32 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE Var
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.75 0
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017 17 Kasım 2015
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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