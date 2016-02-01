Xiaomi Redmi Note 5A ve Samsung Galaxy J7 Max karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153 x 76.2 x 7.7 mm
|156.7 x 78.8 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|153 gr
|179 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|PLS TFT
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.5%
|72.5%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|89.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|386 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Altın, Gül Altın
|Siyah, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|Mediatek MT6757 Helio P20
|İşlemci
|Cortex-A53
|4 Çekirdek, 2.35 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.65 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Mali-T880MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|32 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Belli değil
|Batarya
|3080 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|240 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|32 Saat
|20 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|76.5
|72
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2017
|22 Temmuz 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici