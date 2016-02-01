Xiaomi Redmi Note 5A
Xiaomi Redmi Note 5A
Xiaomi Mi 5s
Xiaomi Mi 5s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 76.2 x 7.7 mm 145.6 x 70.3 x 8.3 mm
Ağırlığı 153 gr 145 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.15"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.5% 71.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 73.1 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 428 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Altın, Gül Altın Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 4 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 2.0µm piksel
1/3" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.55μm Piksel
1/2.3" Sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 530
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		128 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3080 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi 240 Saat Saat
Konuşma Süresi 32 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.5 76.5
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017 23 Ekim 2016
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü

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