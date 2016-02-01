ZTE Axon 7 mini
ZTE Axon 7 mini
ZTE nubia Z17 mini
ZTE nubia Z17 mini
Tasarım Bilgileri
Boyutları 147.5 x 71 x 7.8 mm 146.7 x 72.5 x 7.5 mm
Ağırlığı 153 gr 155 gr
Ekran Türü Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran LTPS IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.2% 70.1%
Ekran Hacmi cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri İyon Altın, Platin Gri Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 16 MP 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9f/2.2
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
1.12µm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fpsVar

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652
İşlemci 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53 4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53)
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 405 Adreno 510
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 2705 mAh 2950 mAh
Bekleme Süresi 270 Saat Saat
Konuşma Süresi 15 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 65.5 85.5
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2016 12 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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