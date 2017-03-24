ZTE Blade A520 ve HTC Desire 616 dual sim karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|144 x 71 x 8.4 mm
|142 x 71.9 x 9.2 mm
|Ağırlığı
|130 gr
|150 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.4%
|67.5%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gri
|Siyah, Beyaz, Kırmızı
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|2 MP
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737
|Mediatek MT6592
|İşlemci
|1.25 GHz Cortex-A53
|1.4 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Mali-450MP4
|Dahili Hafıza
|16 GB
|1 GB
|Ram
|2 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|2400 mAh
|2000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|700 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|14 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|v4.0, A2DP, apt-X, EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|67.25
|66
|Çıkış Tarihi
|24 Mart 2017
|10 Haziran 2014
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 21.1/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici