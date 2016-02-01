ZTE Blade A520
ZTE Blade A520
LG K10
LG K10
Tasarım Bilgileri
Boyutları 144 x 71 x 8.4 mm 146 x 74.8 x 8.8 mm
Ağırlığı 130 gr 142 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 5.3"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.4% 70.9%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 277 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gri Beyaz, Indigo, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737 8 Çekirdek, 1.14 GHz
İşlemci 1.25 GHz Cortex-A53 1.2 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2 Adreno 306
Dahili Hafıza 16 GB 8 GB
16 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 2400 mAh 2300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, LE 4.1
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 67.25 63.5
Çıkış Tarihi 24 Mart 2017 25 Ocak 2016
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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