ZTE Blade A520 ve Motorola Moto G4 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|144 x 71 x 8.4 mm
|153 x 76.6 x 9.8 mm
|Ağırlığı
|130 gr
|155 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.4%
|71.2%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gri
|Siyah, Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|5 MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737
|Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617
|İşlemci
|1.25 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek,, 1.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Adreno 405
|Dahili Hafıza
|16 GB
|64 GB
|Ram
|2 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|2400 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|67.25
|65
|Çıkış Tarihi
|24 Mart 2017
|22 Haziran 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici