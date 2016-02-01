ZTE nubia M2 Play ve ZTE Axon 7 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|7.9 mm incelik
|151.8 x 75 x 8.7 mm
|Ağırlığı
|140 gr
|185 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|%
|72.2%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|538 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|İyon Altın, Kuvars Gri
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|20 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435
|Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
|İşlemci
|GHz Cortex-A53
|2 Çekirdek, 2.15 GHz & 2 Çekirdek, 1.6 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|32 GB
|128 GB
|Ram
|3 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|3140 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|360 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|16 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|v4.2, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|79.5
|80.5
|Çıkış Tarihi
|13 Temmuz 2017
|22 Temmuz 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici