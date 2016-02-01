ZTE nubia M2 Play
ZTE nubia M2 Play
ZTE Axon 7
ZTE Axon 7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 7.9 mm incelik 151.8 x 75 x 8.7 mm
Ağırlığı 140 gr 185 gr
Ekran Türü IPS LCD Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı % 72.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 538 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın İyon Altın, Kuvars Gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 20 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
İşlemci GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.15 GHz & 2 Çekirdek, 1.6 GHz
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 530
Dahili Hafıza 32 GB 128 GB
Ram 3 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3000 mAh 3140 mAh
Bekleme Süresi Saat 360 Saat
Konuşma Süresi Saat 16 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.5 80.5
Çıkış Tarihi 13 Temmuz 2017 22 Temmuz 2016
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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