ZTE nubia M2 ve Asus Zenfone 3 Deluxe karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|154.5 x 75.9 x 7 mm
|156.4 x 77.4 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|170 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.1%
|74.0%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|89.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|386 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var, 5 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Siyah Altın, Şampanya Altın
|Buzul Gümüş, Titanyum Gri, Parlak Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|23 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
1,25μm Piksel
1/2.9" Sensör
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|Qualcomm Snapdragon 820
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo & 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|64 GB
|64 GB
128 GB
256 GB
|Ram
|4 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3630 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|76.75
|78.75
|Çıkış Tarihi
|03 Temmuz 2017
|22 Haziran 2016
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat12 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Belge editörü
Hızlı Pil Şarj
Doküman görüntüleyici