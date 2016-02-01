ZTE nubia M2
ZTE nubia M2
Asus Zenfone 3 Deluxe
Asus Zenfone 3 Deluxe
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.5 x 75.9 x 7 mm 156.4 x 77.4 x 7.5 mm
Ağırlığı 168 gr 170 gr
Ekran Türü AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.1% 74.0%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 386 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah Altın, Şampanya Altın Buzul Gümüş, Titanyum Gri, Parlak Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 23 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
1,25μm Piksel
1/2.9" Sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps2160p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 820
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo & 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 530
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
128 GB
256 GB
Ram 4 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3630 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.1, A2DP, LE v4.2, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.75 78.75
Çıkış Tarihi 03 Temmuz 2017 22 Haziran 2016
Sim Kart Hybrid Çift SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Belge editörü
Hızlı Pil Şarj
Doküman görüntüleyici

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