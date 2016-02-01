ZTE nubia M2
ZTE nubia M2
ZTE nubia Z17 miniS
ZTE nubia Z17 miniS
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.5 x 75.9 x 7 mm 147.5 x 71.2 x 7.6 mm
Ağırlığı 168 gr 155 gr
Ekran Türü AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.1% 71.0%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Altın, Şampanya Altın Siyah Altın, Derin Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 16 MP 16 MP
2. Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 13 MP 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
1,25μm Piksel
1/2.9" Sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps2160p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 653
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.95 GHz Cortex-A72
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 510
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3630 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.1, A2DP, LE 4.1, A2DP, LE4.1
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.75 82.25
Çıkış Tarihi 03 Temmuz 2017 19 Ekim 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/100 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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