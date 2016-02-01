ZTE nubia Z17 mini
ZTE nubia Z17 mini
Xiaomi Redmi 4X
Xiaomi Redmi 4X
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146.7 x 72.5 x 7.5 mm 139.2 x 70 x 8.7 mm
Ağırlığı 155 gr 150 gr
Ekran Türü LTPS IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.1% 70.7%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Kiraz Pembesi, Şampanya Altını, Mate Siyahı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
1.12µm piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü Var1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 510 Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB 16 GB
32 GB
64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 2950 mAh 4100 mAh
Bekleme Süresi Saat 432 Saat
Konuşma Süresi Saat 36 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.5 78.75
Çıkış Tarihi 12 Nisan 2017 20 Mart 2017
Sim Kart Çift-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/100 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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