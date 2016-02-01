ZTE nubia Z17 mini
ZTE nubia Z17 mini
ZTE Axon 7
ZTE Axon 7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146.7 x 72.5 x 7.5 mm 151.8 x 75 x 8.7 mm
Ağırlığı 155 gr 185 gr
Ekran Türü LTPS IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.1% 72.2%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 538 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın İyon Altın, Kuvars Gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 20 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
1.12µm piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü Var2160p@30fps
1080p@30fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
İşlemci 4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) 2 Çekirdek, 2.15 GHz & 2 Çekirdek, 1.6 GHz
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 510 Adreno 530
Dahili Hafıza 64 GB 128 GB
Ram 4 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 2950 mAh 3140 mAh
Bekleme Süresi Saat 360 Saat
Konuşma Süresi Saat 16 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.5 80.5
Çıkış Tarihi 12 Nisan 2017 22 Temmuz 2016
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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