ZTE nubia Z17s
ZTE nubia Z17s
Vestel Venus Z20
Vestel Venus Z20
Tasarım Bilgileri
Boyutları 147.5 x 72.7 x 8.5 mm 149.1 x 72.1 x 7.9 mm
Ağırlığı 170 gr 158 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.73" 5.65"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 81.7% 76.63%
Ekran Hacmi 87.6 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI 427 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Aurora Mavi, Siyah Altın Altın, Siyah, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
2. Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri HDR
LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 23 MP 16 MP
2. Arka Kamera 12 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps2160p@30fps
1080p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.2GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo 4 Çekirdek, 1.8 Ghz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 508
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 6 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 3100 mAh 3400 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Bluetooth 4.1, A2DP, LE 4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 83 76.75
Çıkış Tarihi 19 Ekim 2017 26 Şubat 2018
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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