Telefon Kullanırken Boyun Tutulmasına Dikkat!

Uykudan yeni uyandığınızda veya günün ilerleyen saatlerinde, ağır ve ani işler yaptıktan sonra boyun bölgesinde ağrı hissedebilirsiniz. Boyun tutulması, boyun hareketlerini kısıtlayan, ağrı ve sertlik gibi semptomlarla kendini belli eden bir rahatsızlıktır. Boyun tutulması hakkında bilgi sahibi olarak önlem alabilir, gerçekleştiği durumlarda ise iyileşme sürecini daha ağrısız şekilde atlatabilirsiniz.

Boyun tutulması, başın hareket ettirilmesi sırasında karşılaşılan zorluk ve ağrı olarak tanımlanabilir. Bazı durumlarda baş, omuz ve kol bölgesinde de ağrı görülebilir. Boyun tutulması yaşayan bireyler yana veya arkalarına bakmak için tamamen dönmek zorundadır.

Boyun Tutulması Neden Olur?

Boynun arka tarafında ve yan bölümünde bulunan levator skapula kası, diğer kaslara kıyasla daha hassas bir yapıya sahiptir. Boyun tutulmasında en sık karşılaşılan neden bu kasta oluşan burkulmalardır. Boyun tutulmasının diğer nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Omuz ile boyun arasında telefon gibi cisim taşımak

Kasların gerilmesine neden olabilecek aşırı kaygı ve stres durumları yaşamak

Uzun süre bilgisayar başında ya da cep telefonu gibi aletlere bakarken yanlış pozisyonda olmak

Yüzmek gibi başın sürekli olarak hareket ettirilmesi gereken aktiviteler yapmak

Ani şekilde kafayı yana iten düşme, darbe alma gibi durumlar

Uyku sırasında boynun ters şekilde kalması, yanlış uyku pozisyonu

Boyun tutulması yukarıdaki nedenler ile gerçekleştiğinde geçicidir ancak bazı durumlarda bir hastalık veya rahatsızlığın belirtisi olabilir. Bunlar; duygusal stres, fibromiyalji, sinir sıkışması, boyun fıtığı, romatoid artrit, osteoartrit olarak sıralanabilir.

Boyun Tutulması Belirtileri Nedir?

Boyun tutulması, hareketlerin kısıtlanması, boyun çevresinde sertlik ve ağrı olarak belirti gösterir. Kişi boynunu hareket ettirmeye çalıştığında ağrı şiddetlenir. Sinirlerin hasar görmesi sonucu ağrılar omuz ve kol gibi bölgelere de yayılabilir.

Vücut ağrısına güçsüzlük, uyuşma ve karıncalanma da eklenebilir. Kişi, bu süreçte etkilenen kolunu kullanmakta zorluk çeker. Boyun tutulması yaşandığında sosyal hayat olumsuz etkilenir ve ağrılı bir dönem başlar.

Boyun Tutulması Nasıl Geçer?

Bu rahatsızlığı yaşayan çoğu kişi, boyun tutulması nasıl tedavi edilir sorusunun cevabını arıyor. Boyun tutulması, kas burkulması ve kas yararlanmaları sırasında uygulanan tedavilerin aynısı veya çok benzerleri ile tedavi edilir.

Boyun tutulmasının altında herhangi bir hastalık yatmıyor ise anti enflamatuar ilaçlar ilk tercihtir. Kişinin ağrısını azaltmak ve kas yaralanmalarını gidermek için kullanılır. Bu ilaçların uzman doktor tarafından reçete edilmesi önemlidir. Bilinçsiz ilaç kullanımı tehlikelidir.

Boyun tutulması şiddetli ve yayılan ağrılara sebebiyet veriyorsa kas gevşetici ilaçlar da reçete edilebilir. Bu durum sıkça tekrarlıyorsa, hasta çoğu zaman boyun tutulması şikâyeti ile sağlık kuruluşlarına başvuruluyorsa aşağıdaki tedavi yöntemlerine başvurulur:

Steroid Enfeksiyonu : Kasları uyuşturmada etkili olan ilaçların ilgili bölgeye enjekte edilmesidir.

: Kasları uyuşturmada etkili olan ilaçların ilgili bölgeye enjekte edilmesidir. İmmobilizasyon : Boynu destekleyecek boyunluk kullanımıdır.

: Boynu destekleyecek boyunluk kullanımıdır. TENS : Ağrılı bölgenin çevresine küçük elektrotlar yerleştirilmesi ve ağrı hafifletici sinyallerin gönderilmesidir.

: Ağrılı bölgenin çevresine küçük elektrotlar yerleştirilmesi ve ağrı hafifletici sinyallerin gönderilmesidir. Fizik Tedavi : Fizyoterapistler tarafından boyun ve çevresine, kas güçlendirici egzersizler yapılarak ağrının hafifletilmesi amaçlanır.

: Fizyoterapistler tarafından boyun ve çevresine, kas güçlendirici egzersizler yapılarak ağrının hafifletilmesi amaçlanır. Boyun Tutulması Ameliyatı: Boyun tutulmasının altında ciddi bir hastalık veya rahatsızlık yatıyor ise cerrahi işlemler uygulanabilir.

Boyun Tutulmasına Ne İyi Gelir?

Boyun tutulması yaşandığında ağrıyı hafifletmek ve süreci daha rahat geçirmek için bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Dinlenmek : Boynu zorlayacak fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı, araba kullanmak gibi boyun işlevi gerektiren aktiviteler yapılmamalıdır. Birkaç gün dinlenmenin ardından ağrının azaldığı görülür.

: Boynu zorlayacak fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı, araba kullanmak gibi boyun işlevi gerektiren aktiviteler yapılmamalıdır. Birkaç gün dinlenmenin ardından ağrının azaldığı görülür. Kompres Uygulamak : Boyun tutulmasının ilk 48 saati, ağrının şiddetlendiği dönemdir. Bu zaman aralığında sıcak kompres uygulamak kan akışının hızlanmasını sağlarken soğuk kompres ise enflamasyonu azaltır. Soğuk ve sıcak kompres dönüşümlü olarak uygulanabilir.

: Boyun tutulmasının ilk 48 saati, ağrının şiddetlendiği dönemdir. Bu zaman aralığında sıcak kompres uygulamak kan akışının hızlanmasını sağlarken soğuk kompres ise enflamasyonu azaltır. Soğuk ve sıcak kompres dönüşümlü olarak uygulanabilir. Hafif Egzersiz ve Esneme Hareketleri Yapmak: Hafif esneme hareketleri yaparak boyun bölgesindeki sertlik azaltılabilir. Fizyoterapistlerden bu konu hakkında bilgi alınabilir ve önerilen egzersizler doğru şekilde uygulanabilir.

Boyun tutulması yaşayan kişilerin tedavisi için bir doktora görünmesi gerekmektedir. Acil durumlarda ise kişilere acil servis doktorları tarafından ilk müdahale yapılması gerekmektedir.