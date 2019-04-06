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Telefon Olmadan IMEI Numarası Nasıl Bulunur?

IMEI numarasının hayati bir öneme sahip olduğu, şüphesiz önemli bir gerçek! Sizlere telefonunuz yanında olmadan IMEI numarasını nasıl elde edersiniz kısa bir rehber oluşturduk...

By Muhammed Arslan

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Telefon Olmadan IMEI Numarası Nasıl Bulunur?

Telefon olmadan IMEI numarası nasıl bulunur? Ya da telefonunuzu nasıl bulabilirsiniz? İkisi bir arada rehberimiz sayesinde oldukça yararlı bilgiler edinebilirsiniz.

Telefonunuzu mu kaybettiniz? Böyle bir durumda IMEI numarasını kullanarak cihazınızı bulabilir veya hatta kilitleyebilirsiniz. IMEI numara her cihaza yerleştirilmiştir ve bu sayede akıllı telefonu tanımlamak kolaylaşır. IMEI’yi cihazlarınızdan kontrol etmenin birkaç yolu vardır.

Örneğin tuş takımından *#06# yazarak, ayarlar menüsünden cihaz bilgisinin içine girebilirsiniz. iOS kullanıcıları ise iTunes aracılığıyla alabilir. Peki ya cihazın IMEI numarasını bilmeden telefonunuzu kaybettiyseniz?

Bu oldukça sıkıntılı olabilir, ama endişelenmenize gerek yok. Size yardım etmek için kısa bir rehber hazırladık. Bu makalede, telefon olmadan IMEI numarasını nasıl bulabilirsiniz onu göstereceğiz. Hem Android hem de iPhone için iki farklı yöntemi oluşturduk.

IMEI Neden Önemlidir?

IMEI numarası, cihazınızı kaybetmeniz durumunda çok yardımcı olabilir. Bu sayı yalnızca bir cihaza özgü olduğundan, kaybolan cihazı izlemek veya konumunu bilmek için kullanılabilir. IMEI numarası yardımıyla, cep telefonu üreticileriniz cihazı tamamen engelleyebilir veya tüm verileri silebilir.

Telefon Olmadan IMEI Numarası Nasıl Bulunur?

Bu yüzden, cihazınızı bulan ya da çalan kimse kullanamaz. Herhangi bir ikinci el cihaz satın alıyorsanız da yararlı olabilir. IMEI ile cihazın orijinal, çalınmış veya başka bir cihazın bir kopyası olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca bkz: IMEI Numarasından Telefon Bulma

Telefon Kullanmadan IMEI Numarası Bulma Yöntemleri

Hangi cihazı kullanıyor olursanız olun, diğer bir deyişle ister Android ister iPhone olsun, telefonunuz yanınızda olmasa bile bu yöntem ile IMEI numarasını elde edebilirsiniz. Android için, Cihazımı Google’dan Cihazımı Bul özelliğini kullanacağız. Ve iPhone için, Apple hesabı kullanılarak işlem yapacağız.

Android

Başlamadan önce, akıllı telefonunuzda kullandığınız Google hesabını kullanarak kayıp cihazınızın IMEI ayrıntılarını bulabileceğinizi unutmayın.

1. Bilgisayarınızdaki herhangi bir web tarayıcısını açın ve ardından Google Cihazımı Bul’u ziyaret edin.

Telefon Olmadan IMEI Numarası Nasıl Bulunur?

2. Burada, telefonunuzda kullandığınız Google hesabının kimlik bilgilerini kullanarak giriş yapın.

Ayrıca bkz: IMEI Kodu Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Bulunur?

3. Başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra, bu Google hesabına bağlı tüm cihazları görebilecek ve Cihazımı Bul‘u kullanarak cihazı bulabileceksiniz. IMEI numarasını buradan almak için, akıllı telefon adının hemen önündeki bilgi simgesini tıklamanız yeterlidir.

Telefon Olmadan IMEI Numarası Nasıl Bulunur?

4. Ardından, IMEI numarasının bulunduğu Aygıt Bilgilerini görebileceğiniz küçük bir sekme görünecektir. Ayrıca, cihazın en görüldüğü tarihi ve cihazın en son kullanıldığı saati göreceksiniz.

Telefon Olmadan IMEI Numarası Nasıl Bulunur?

Bunun dışında, cihazı izlemek, yerini almak, cihazı kilitlemek veya cihazdaki tüm verileri silmek için Google Cihazımı Bul’u kullanabilirsiniz.

iPhone

Aynı durumun iPhone için olanı ise, iOS cihazında kullanılan Apple Kimliği bilgilerine ihtiyacınız olacaktır.

1. Herhangi bir tarayıcıda Apple web sitesi‘ne gidin ve istediğiniz cihaz için Apple Kimliğini kullanarak giriş yapın.

Telefon Olmadan IMEI Numarası Nasıl Bulunur?

2. Giriş yaptıktan sonra, Cihaz bölümüne gidin ve Apple hesabınıza kayıtlı tüm cihazları göreceksiniz.

3. Cihazı seçin ve size IMEI’yi içeren bilgileri sağlayacaktır.

Telefon Olmadan IMEI Numarası Nasıl Bulunur?

Genel Değerlendirme

Bunlar, herhangi bir akıllı telefon için IMEI’yi fiziksel olarak mevcut olmadan belirleme yöntemleridir. Umarım sizin için de işe yarar ve akıllı telefonunuzda kullandığınız Google ve Apple hesap bilgilerinizi her zaman güvende tutmayı unutmayın.

Bu şekilde, cihaz bilgilerinizi, kayıp cihazla oturum açan ilgili hesabı kullanarak kolayca bulabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda, nereye soracağınızı biliyorsunuz.

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