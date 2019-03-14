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Telefon Saati Geri Kalıyor Çözümü Var mı?

Telefon Saati Geri Kaliyor ne yapmak gerekli?

By İbrahim Kızılırmak

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Telefon Saati Geri Kaliyor

Ülkemizde kış saati konusunda bazı düzenlemelere gidildi. Kış saati uygulamasından vazgeçilmesiyle beraber saat dilimi konusunda da değişiklikler yaşanmış oldu. Tabii ki bu durum doğrudan akıllı telefonlarımızda yer alan saatleri de etkiledi. “Telefon Saati Geri Kalıyor”, “Telefonun Saati Sürekli Değişiyor” gibi sorgular artmaya başladı. Peki, telefonunuzun saati geri kalıyorsa ne yapmanız gerekiyor?

Telefon Saati Neden Geri Kalıyor?

Telefon Saati Geri Kalıyor ve belli aralıklarla saati yeniden düzenlemek zorunda kalıyorsanız, bu durumda genel saat ayarlarından değişiklikler yapmanız gerekli. Tabii ki bu durumun nedenini merak ediyorsunuz.

Telefon Saati Geri Kaliyor

Ayarlamalara geçmeden önce nedenler konusunda bilgi verelim. İlk ve en yaygın neden, telefonun hala kış saati uygulamasını kullanıyor olması. Telefonunuz kış saati uygulamasına bağlı olarak, otomatik bir şekilde saatinizi düzenliyor. Fakat ülkemizde bu uygulamaya son verilmesi nedeniyle saatiniz geri kalmış oluyor.

İkinci neden ise biraz daha farklı bir neden. Genelde telefona bulaşan casus yazılımlarında bu konuda sorunlara neden olduğunu görebiliyoruz. Telefonunuza giren casus bir yazılım, saatinizin değişiklik göstermesine ve geri kalmasına neden olabilir.

Telefon Saati Geri Kaliyor

Telefon Saati Geri Kalıyor Nasıl Düzeltebilirim?

İlk olarak otomatik saat özelliğini kontrol etmeniz gerekecek. Dediğimiz gibi en yaygın sorun bu. Telefonunuz kış saati uygulamasında kalmışsa, Telefon Saati Geri Kalıyor sorununu dönemsel olarak yaşarsınız. Sorunun çözümü ve yeni ayarlamalar için yapacaklarınız şöyle;

  • Telefonunuzun “ayarlar” sekmesine giriş yapın
  • Buradan Sistem ayarları sekmesi altında yer alan “Tarih ve saat” kısmına dokunun.
  • Muhtemelen “otomatik saat dilimi ve otomatik saat ayarı” kısımlarının işaretli olduğunu göreceksiniz. Bu seçenekler işaretliyse, işareti kaldırın.

Telefon Saati Geri Kaliyor

  • Saat dilimi olarak ise Minsk GMT +3:00 seçimi yapın ve doğru saat dilimine geçiş yapın.

Bu ayarlarla beraber sorun çözülmüş olacak. Yeniden saatinizi doğru bir şekilde ayarladığınızdan da emin olun.

İlk nedeni ve çözüm yolunu ele aldıktan sonra şimdi geçelim ikinci kısma. İkinci kısımda bir virüs programından yararlanmanız gerekiyor. Telefonunuza yüklenecek bir virüs programı ile tarama yapabilir ve casus yazılım tehditlerini ortadan kaldırabilirsiniz.

Ardından saatinizi bir kez daha doğru bir şekilde ayarlayın. Casus yazılım tehditlerinin de ortadan kalkması, Telefon Saati Geri Kalıyor sorununu bir daha yaşamanızın önüne geçecektir.

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