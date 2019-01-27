Telefon Samsung Yazısında Kalıyor

Telefonumuz açılmadığında, sorunu gidermek için kendimizi çok kısıtlı hissediyoruz. Çünkü soft-brick olarak tabir edilen yazılımsal hata, sorun giderme konusunda çok fazla seçenek sunmuyor. Peki soft-brick olduğunu nasıl anlarız. Cevap: Telefonunuz Samsung logosunda takılı kalır, açılmaz.

Telefonunuzun Samsung logosunda takılı kalmasının birkaç nedeni olabilir. Fakat bu durumda telefonunuz kurtarılmayacak gibi değildir. Bu gibi sorunları kendiniz bile halledebilirsiniz.

Sizlere telefon neden Samsung logosunda telefon takılı kalır. Bunun çözümleri nelerdir gibi sorunlara karşı ayrıntılı bir liste hazırladık. Sorunları teşhis etmek, çözümün yarısını tamamlamaktadır.

Samsung Yazısında Telefon Neden Takılıyor?

1. Yazılımsal Hatalar

Telefonunuzun başlamama nedenlerinden biri, yazılımda soruna neden olabilecek birçok hata yüzünden kaynaklanmaktadır. Hatalı yazılımlar, ancak yazılım güncellenerek çözülebilir. Üreticiler güncel hataları ve yazılımdaki sorunları çözebilmelerini sağlamak için düzenli olarak yeni güncellemeler geliştirirler.

2. Modlu Yazılımlar

Android yazılımı kolayca değiştirilebilir ve özelleştirilebilir. Telefonlarınızı daha iyi hale getirmek için bu özelleştirmeleri deneyebillirsiniz. Ancak bazı durumlarda işler ters gidebilir. Böyle durumlarda telefonunuz ya hiç açılmaz yada Samsung logosunda takılı kalır.

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3. Güncellemenin Yarıda Kalması

Telefonunuza gelen yazılım güncellemesi gerektiği gibi tamamlanmamış ve ön yüklemesi bitmemişse, bu sorunla karşılaşmanız oldukça doğaldır. Bu nedenle telefonunuzda, güncelleme yapılırken, güncellenme sırasında batarya olmadığından, ya da en az dolu bir bataryaya sahip olmak önemlidir.

4. Zararlı Uygulamalar

Telefonunuzda üst düzey değişiklik yaparken, kötü amaçlı bir yazılım kullandığınızda bu gibi bir durumun olması söz konusudur. Google Mağazası’nın dışından apk olarak bir uygulamayı indirdiğinizde bu gibi sorunlarla karşılaşmanız olasıdır.

Birçok uygulamanın içerisinde, cihazınızın yazılımına zarar verebilecek ve anormal davranmasını sağlayabilecek kötü amaçlı kodlar ve virüsler vardır. Bu tür sorunları önlemek için, tüm uygulamaların Google Mağazasından indirildiğinden emin olmalısınız.

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Samsung Yazısında Kalan Telefon Nasıl Düzeltilir?

1. Çözüm: Soft Reset

Bu sorunla karşılaştığınızda yapmanız gereken ilk adımlardan birisi, logo ekranında telefon takılı kalmadan, yeniden başlatma işlemi yapmalısınız. Soft Reset olarak adlandırılan bu yöntemle telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

Soft reset kullanımı farklı cihazlarda değişiklik gösterebilir. Genelde güç düğmesine 8-10 saniye kadar basılı tutmanız gereklidir. Ancak bazı durumlarda, Güç ve Sesi Açma düğmesine aynı anda 8 ila 10 saniye basılı tutulması gerekir.

2. Çözüm: Cihazı Şarj Edin

Bataryanızın son zamanlarda çok fazla ısınması veya şişmesini gözlemlediyseniz, bataryanızın ömrü bitmek üzeredir. Bu gibi durumlarda da cihazınızın kapanma olasılığı vardır. Bazen bataryanız %40 iken, bir anda kapanır.

Bu gibi durumlar bir anda çalışan motoru durdurmak gibi telefonun aniden çalışmasını sonlandırır ve Samsung yazısında takılı kalmayla sonuçlanır. Cihazınızın bir süre şarj olmasını bekleyin ve sonra tekrar açın. İşe yaraması muhtemeldir.

3. Çözüm: Farklı Bir Şarj Yöntemi Deneyin

Telefonunuzun veya tabletinizin şarj cihazı artık şarj etmiyor ise, bir USB kablosu kullanmayı deneyin. Cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın. Şayet zaten bu şekilde şarj ediyorduysanız o halde normal sarj etmeye çalışın.

Ancak bunu yaparken şarj aletinizin ve USB kablonuzun çalıştığından emin olun. Başka telefonlarda kontrol ettikten sonra tekrar deneyin. İşte görecektir.

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4. Çözüm: Telefonunuzun Önbellek Yapılandırmasını Silin

Telefonunuzun önbellek yapılandırmasını silmek, bozulan ve telefonun kapanmasına neden olabilecek önbellek dosyalarını kaldırmanıza olanak sağlar. Bozuk önbellek dosyaları, telefonun açılmamasındaki en büyük etmenlerden birisidir.

Bu önbellek dosyaları geçicidir. Yani siz sildiğinizde telefon açılırken yeniden oluşturulur. Önbellek bölümünü silmek için, belirli bir tuş kombinasyonuna basmanız ve bilgisayarların BIOS kısmı gibi olan Recovery moduna girmeniz gerekmektedir.

Bunun için Güç düğmesi, Ses Kısma düğmesi, Home tuşuna aynı anda basılı tutun.

Telefonun önbellek yapılandırmasını silmek için aşağıdaki yolu izleyin;

Güç düğmesi, Ses Kısma düğmesi, Home tuşuna aynı anda basılı tutun. Android simgesini gördükten sonra elinizi Güç düğmesinden kaldırın. Ancak Recory ekranı açılana kadar diğer iki tuşa basmaya devam edin. Burada birçok seçenek göreceksiniz. Ses kısma tuşunu kullanarak, Wipe Cache Partition bölümüne gelin. Güç tuşunu kullanarak bu seçeneği seçin. Bununla birlikte önbellek yapılandırması silinecektir.

İşlem tamamlandığında, telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılır. Bu sürede de yeni önbellek dosyaları telefonunuz tarafından oluşturulur. İşlemin tamamını başarılı bir şekilde gerçekleştirebildiyseniz, muhtemeln artık telefonunuza kavuşabilirsiniz.

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Ancak cihazınız önbellek bölümünü sildikten sonra bile açılmaz veya şarj olmazsa, son çare olarak telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamayı düşünmelisiniz. Bunu da yukarıdaki yöntemle aynı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Sadece bu sefer Wipe/Data Factory Reset seçeneği kullanmalısınız.

5. Çözüm: Telefonunuzun Resmi Suite Uygulamasını Kullanın

Bu sorunlarla karşılaşıyorsanız ve telefonunuz açılmıyorsa, cihazınızı bilgisayarra bağlamayı ve cihazın üreticisinin özel PC suite’ini kullanmayı denemek akıllıca olacaktır.

Akıllı telefonların kendi PC paketlerine sahip olması, telefonun üreticisine bağlı olarak Samsung akıllı telefonlarının Samsung Kies kullanması ve LG telefonların da LG PC suite gibi programlardır.

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