Eski bir telefonumuz varsa, muhtemelen neden Telefon Şarj Oluyor Ama Dolmuyor diye düşünüyoruz. Bu, birçoğumuzun bir noktada yaşadığı bir problem. Uzun bir günün sonunda telefonunuzun kapanmasına ramak kala şarja takıyorsunuz, bekliyorsunuz ve ortada hiçbir şey yok.

Eve dön, fişini tak ve hiçbir şey olmuyor. Bu yeterince sinir bozucu olabilir, ancak sorunu teşhis etmeye çalışmak daha da fazla sorun olabilir. Telefon Şarj Oluyor Ama Dolmuyor sorunun birkaç nedeni var.

Cihazınız tamamen şarj etmeyi reddediyor olabilir ya da çok yavaş bir şekilde şarj oluyor olabilir. Bu, bazen o kadar yavaş ki, aslında gücü kazanmakta olduğundan daha hızlı kullanıyor. Bu sorunlardan herhangi birini yaşıyorsanız, pilinizin sorunlarını teşhis etmenin ve sorunu çözmenize yardımcı olmanın birkaç yolunu bulduk.

Telefon Şarj Oluyor Ama Dolmuyor Sorunu Nasıl Çözülür

1. Ampere Uygulamasını İndirin

Amper, telefonunuzun şarj edilip edilmediğini ve ne kadar şarj ettiğini kontrol etmek için gerçekten harika bir araçtır. Temel olarak, şarj olurken cihazınızdan ne kadar akım çekildiğini belirler.

Bu nedenle, yalnızca telefonunuzun şarj olup olmadığını görmek için değil, aynı zamanda hangi şarj yönteminin en iyi olduğunu görmek için de harika bir uygulamadır.

Uygulamadaki numara yeşil renkte yanıyorsa, cihaz şarj oluyordur, ancak turuncu eksi bir numaraysa, cihazınız güç kullanıyor demektir. Aşağıdaki adımların her birini tamamladıktan ve hangi değişikliklerin gerçekleştiğini gördükten sonra uygulamayı kullanmayı deneyin.

2. Farklı bir güç kaynağı deneyin

Telefonunuzun veya şarj cihazınızın aslında sorun olmadığı, ancak şarj etmeye çalıştığınız elektrik prizinin bu soruna neden olması da tamamen olasıdır. Duvardan şarj etmeye çalışıyorsanız, başka bir priz deneyin veya doğrudan bilgisayarınızdan şarj edin.

Bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasından şarj ediyorsanız, başka bir bağlantı noktasına geçin veya bir duvar adaptörü kullanmayı deneyin. Güç kaynaklarını değiştirdiğinizde cihazınız şarj etmeye başlarsa, sorunu bulmuşsunuzdur ve bir elektrikçi çağırmaya ya da bilgisayarınızı tamir ettirmeye ihtiyacınız olabilir.

3. Şarj kablosunu kontrol edin

Telefonları yeniden başlatmaya başlamadan ve USB prizlerini sabitlemeye çalışmadan önce kontrol etmeniz gereken iki bileşen var; duvar adaptörü ve şarj kablosu. Şarj kablosu bugüne kadarki en yaygın şarj problemidir ve bu mantıklıdır.

Çok sayıda açılma ve yeniden sarma, esneme ve insanlar onları garip açılarla takmaya çalışan çok dayanıklıdır. Bunların hepsi kabloya zarar verebilir.

Muhtemelen etrafta dolanan birkaç şarj kablosunuz olduğundan, bunun işe yarayıp yaramadığını görmek için kabloyu başka bir kabloyla değiştirmeyi deneyin. Test etmek için başka bir kablonuz yoksa, daha sert bir adıma geçmeden önce bir tane ödünç almak isteyebilirsiniz.

4. Duvar adaptörünü kontrol edin

Telefonunuzu karıştırmaya başlamadan önce kontrol edilecek diğer bileşen duvar adaptörüdür. Bu, özellikle kablonun çıkarılabileceği bir adaptör kullanıyorsanız geçerlidir. Bağdaştırıcıdaki USB bağlantı noktasının bozulmuş olması kesinlikle mümkündür.

Kabloda olduğu gibi, adaptörün hatalı olup olmadığını kontrol etmenin en kolay yolu, yeni bir adaptörle şarj etmeyi denemektir. Ancak, başka bir adaptöre erişiminiz yoksa, bilgisayarınıza bağlamayı da deneyebilirsiniz.

5. Telefonunuzu Kapatıp Tekrar Deneyin

Telefonunuzu şarj etmeye çalışırken yoğun grafikli bir oyun oynuyorsanız, telefonunuzun gücü kazanmaktan daha hızlı kullanıyor olması, aslında şarj olmuyormuş gibi görünmesi mümkündür.

Telefonunuzu şarj olurken kapatırsanız (veya en azından ekranı kapatırsanız), gücü çok hızlı kullanma olasılığınız çok az olabilir. Sadece uçak moduna geçmek bile şarj sürenizi ciddi şekilde hızlandırabilir.

6. USB soketini kontrol edin

Kablo ve adaptör sorunları göz ardı edildiğinde, daha teknik konulara geçme zamanı gelmiştir. Genellikle sorun, USB bağlantı noktasındaki küçük metal konektördür.

Bu, şarj kablosuyla düzgün şekilde temas etmeyecek şekilde hafifçe bükülebilir. Bunu düzeltmek için, telefonunuzu kapatın ve eğer varsa bataryayı çıkarın. Sonra bir pim veya benzeri bir şey alın ve telefonunuzdaki USB bağlantı noktasındaki küçük tırnağı düzeltin.

Bu işlemle ilgili fazla kaba olmadığınızdan emin olun – sonuçtan daha çok zarar verebilirsiniz. Ardından bataryanızı tekrar takın, cihazınızı açın ve tekrar şarj etmeyi deneyin. Başka bir olası sorun, USB bağlantı noktasının içinde, küçük bir şey girmiş olabilir.

7. Bataryayı değiştirin

Bataryanızın tükendiği bir noktaya ulaştıysanız, yeni bir telefon almayı düşünmenin zamanı gelebilir. Bu bir seçenek değilse, bataryayı değiştirmek yardımcı olabilir.

Bazen hatalı bataryalar, pil sıvısı sızdıracağından veya biraz şişmeye başladığından teşhis etmek kolaydır. Tabii ki, günümüz telefonlarının çoğunda çıkarılabilir batarya yoktur.

8. İşletim sisteminizi güncelleyin

Cihazınızda çalışan yazılım değişiklikleri, pil ömrü üzerinde düşündüğünüzden daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Android’in daha yeni sürümleri genellikle pil ömründen tasarruf etmek için optimize edilmiş olsa da, biraz daha eski olan telefonlar bazen yeni yazılımlarla ve pil ömrünü nasıl ele aldıklarıyla başa çıkamazlar.

Şarj işleminin bir yazılım güncellemesiyle aynı anda başladığını tespit ederseniz, Android’in eski bir sürümüne geri dönmeniz gerekebilir – ancak en son işletim sisteminin kurulmasının cihazınızı her zaman daha güvenli tuttuğunu unutmayın.