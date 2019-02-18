Telefon Suya Düşünce Ne Yapmalı?

Günlük hayatın bir parçası olan telefon, hemen her yerde yanımızda olan yegane şey. Bazen sakarlık anına denk gelip telefon suya düşebiliyor. Sonra internetten yana döne “Telefonum suya düştü, ne yapmalıyım?” diye arama yapıyoruz.

İşte buradaki amacımız da telefon suya düşünce ne yapılmalı sizlere birkaç adımda bunu göstereceğiz. O kadar para verip aldığımız telefonun bir anda ellerimizden kayıp suya düşmesi çok fazla üzüntüye sebep olabilir. Tabi ki daha dikkatli kullanılması gerek, ama aksilik bazen gelir size de vurur.

Telefon suya düştü ne yapmam gerekiyor, temalı makalemizin devamında yapmanız gereken bazı adımları sunacağız. Ancak bu telefonunuzu %100 kurtarır anlamına gelmez. Donanım konusunda bazen sıkıntı çıkabilir. Sonrasında telefon servisine göstermek ideal olabilir.

Telefonum Suya Düştü Ne Yapmalıyım?

1. Akıllı telefonunuzu hemen sudan çıkarın ve temiz bir bezle iyice kurulayın.

2. Telefon açıksa, hemen kapatın. Sakın ola ille de kilidini açmam gerek diye düşünmeyin. Kısacası açıksa telefon tamamiyle kapatmanız en mantıklısı.

3. Mümkünse arka kapağınıı açık ve bataryayı çıkarın. Ancak iPhone ve diğer ileri teknoloji akıllı telefonlarda bunu gerçekleştiremezsiniz. Bunun yerine yapabileceğiniz şey SIM kartını ve hafıza kartını çıkartmak olur. Telefonun sökülebilecek tüm donanımlarını çıkarın.

4. Kulaklık girişindeki, şarj yuvasındaki ve diğer bağlantı noktalarındaki suları çıkarmak için akıllı telefonunuzu hafifçe sallayın.

5. Akıllı telefonunuzu tamamen kaplayan bir pirinç kabına koyun ve en az 48 saat bekletin.

6. 48 saat dolduğunda, pirinçlerin sıkışmış olabileceği bağlantı noktalarını kontrol edin ve küçük bir cımbızla bunları çıkarın.

Şimdi telefonunuzu açabilirsiniz. Çalışıyorsa, tekrar çalışmayı durdurması durumunda tüm verilerinizi hemen yedeklediğinizden emin olun.

Yapmamanız Gereken Tek Şey

Sakın ola saç kurutma makinası ya da diğer ısıtıcı cihazlarda kurulamaya çalışmayın!!!