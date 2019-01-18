Telefona Dizi Nasıl İndirilir?

Günümüzde bir yandan teknoloji giderek küçülüyor, bir yanda da yüksek teknolojili donanımlara sahip olunuyor. Akıllı telefonların her geçen gün evrimleşmesi, bir zamanlar kullanılan teknolojinin yerini alıyor. Örneğin, bir zamanlar televizyonun karşısında uzun uzun reklamları beklerken, şimdi elimizin altındaki bilgisayarlardan canımız ne isterse onu yapabiliyoruz.

Ancak televizyonlar geride kaldı. Şu anda hemen herkes yanlarında kolaylıkla taşıdıkları cep telefonlarında günlük gereksinimlerini karşılıyor. Bunlardan birisi de takip edilen diziler. En çok sevdiğin diziye her an ulaşmak istersin. Gerek otobüste, gerek uzun bir yolculukta, gerekse uyumadan önce kulaklığını takıp birşeyler izlersin.

Bu istekleri karşılamak için araştırmadık kapı bırakmazsın. Akıllı telefonların Reklam engelleme özelliği sınırlı olduğu için, internet tarayıcısından izlerken sürekli reklamlarla uğraşıp, dizinin en sevdiğiniz yerlerini kaçırabilirsin. Bu makalemizde sizlere akıllı telefona dizi yada film nasıl indirilir onu göstereğiz.

Android Telefona Film veya Dizi Nasıl İndirilir?

En çok merak edilen soru bu olsa gerek. Telif hakkından dolayı birçok film ve dizi izleme sitesi, filmlerin kaldırılmaması için harici video depoları kullanmaktadır. Bundan dolayı da uzantılarında değişiklikler olur. Bazı indirme uygulamaları bu uzantıları ayırt edemediği için videoları indiremez. Peki Android telefonlarda bu dizileri nasıl indirebiliriz?

TubeMateVideo İndirme Programı

Play Store üzerindeki hemen hiç bir uygulama indirmeyi desteklememektedir. Bundan dolayı indirme yapılacak uygulamamızı sitesinden indirmek daha makul olmaktadır. Başlığa tıkayarak bunu doğrudan indirebilirsiniz. Aşağıdaki görsellerde bunu ayrıntıları ile görebilirsiniz.

Programı telefonunuza kurduktan sonra yapmanız gereken şey hangi diziyi izlemek istediğinize ve indirmenize karar vermek. TubeMate video indirmeniz gereken birçok farklı siteyi sizlere hazır olarak göstermektedir. Ekranın sol tarafından kaydırırsanız, indirme yapılabilecek siteleri sizlere gösterecektir

Rastgele bir film veya dizi izleme sitesine girip, videoyu açtıktan bir süre sonra ekranda otomatik olarak bir pencere açılır. Yakalanan videoyu sizere gösterir. Ancak videonun boyutuna dikkat etmelisiniz. Birçok film sitesi video açılmadan hemen öncesinde farklı video reklamları koymaktadır.

Aşağıdaki ekranda da görüldüğü üzere videonun 360p boyutu doğrudan çıkmaktadır. Bundan sonra yapmanız gereken sadece videoya dokunup isimlendirmeyi yaparak telefonunuza kaydetmek olacaktır.

Bunlara ek olarak birçok uygulama reklamlar konusunda çıkardığı için, reklamların nasıl kaldırılacağına dair yayınladığımız makalemizden yardım alabilirsiniz.

Ayrıca bkz: Android Telefona Gelen Reklamlar Nasıl Engellenir?