Telefonlar için En İyi 5 Assassin’s Creed Oyunu

Telefonler için en iyi Assassin’s Creed oyunu serinin hangileridir? Assassin’s Creed, dünya çapında milyonlarca hayranı olan en sevilen video oyunu serilerinden biridir. Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla’nın en son sürümü 10 Kasım 2020’de piyasaya sürecek. Bu yeni oyun sadece PC ve konsollar için gelecek.

İlginç bir şekilde çoğu oyuncu, Assassin’s Creed oyunlarından bazılarının telefonlara için de mevcut olduğunu bilmiyor. Assassin’s Creed oyunlarının muhteşem oyun deneyimini cep telefonunuzda tatmak istiyorsanız, listemiz işinize yarayacak.

Aşağıda yer alan liste hem ücretli, hem de ücretsiz telefonlar için en iyi 5 Assassin’s Creed oyununu kapsıyor. Bunlardan bazıları doğrudan Android ve iOS cihazlarında eyr alırken bazılarını harici olarak indirip, manuel olarak yüklemeniz gerekmektedir.

2020 Yılının En İyi Assassin’s Creed Oyunları

Assassin’s Creed Identity

Ubisoft, Assassin’s Creed Identity oyununu 2014 yılında yalnızca mobil cihazlar için piyasaya sürdü. Oyun Blue Byte tarafından geliştirildi ve inanılmaz grafikler ve oyun deneyimi sunuyor. Assassin’s Creed Identity ile ilgili en iyi şey, oyunu PC ve konsollar için tüm Assassin’s Creed oyunları gibi üçüncü şahıs bakış açısıyla oynamanızdır.

Ayrıca Berserker, Shadow Blade, Trickster ve Thief gibi suikastçiler arasından seçim yapabilmeniz mümkündür. Ayrıca ganimeti kullanarak karakterinizin kıyafetlerini ve silahlarını özelleştirebilirsiniz.

Assassin’s Creed Rebellion

Assassin’s Creed Rebellion, Ubisoft Entertainment’ın mobil cihazlar için sunduğu en yeni mobil oyundur. Oyun 2018’de piyasaya sürüldü ve anında Assassin’s Creed hayranlarının dikkatini çekti. Eşsiz aksiyon macera RPG, eğlenceli ve benzersiz bir oyun deneyimi sunar. Oyundaki karakterler ve hareketler sizi LEGO dünyasındaymış gibi sizi hissettirecek.

Assassin’s Creed Rebellion’da, İspanya’nın baskısına karşı savaşmak için 60’a kadar yandaş suikastçı toplayabilirsiniz. Ardından bunları eğitebilir, görevleri tamamlayabilir ve suikastçilerinizi en yüksek rütbeye yükseltebilirsiniz. Bundan ötürü bu, telefonlar için en iyi Assassin’s Creed oyunu olarak listemize dahil oldu.

Assassin’s Creed Pirates

Assassin’s Creed Pirates, 2015’te piyasaya sürüldü. Oyunda Karayip Denizi’ndeki en korkulan korsan Alonzo Batilla olarak oynuyorsunuz. Bu macera oyununun hikayesi benzersizdir ve tüm hikayeyi tamamlamak için yaklaşık 50 görev yapmanız gerekmektedir.

Assassin’s Creed Pirates’te oyuncular, diğer korsanlara karşı sayısız deniz savaşından geçiyor. Ayrıca mürettebatınız için üye işe alacak ve geminizin farklı bölümlerini yükselteceksiniz. Dolayısıyla, telefonlar için uygun bir Assassin’s Creed oyunu arıyorsanız, bu güzel bir tercih olacaktır.

Android için Assassin’s Creed Pirates indir

indir Fiyat: Ücretsiz

Assassin’in Creed Unity: Arno’s Chronicle

Listemizdeki diğer Assassin’s Creed oyunlarının aksine, Assassin’s Creed Unity: Arno’s Chronicle bir Java oyunudur. Açıkçası, oyun Google Play Store’da mevcut değil; ancak, APK bağlantısı ile oyunu kurmanız mümkün.

Arno’s Chronicle oyununun grafikleri 2020 mobil oyunlarıyla karşılaştırılamaz, ama eğlenceli bir oyun deneyimi sunar. Assassin’s Creed Unity: Arno’s Chronicle’da benzersiz olan ve farklı oyun öğeleri içeren 20 farklı seviye vardır. Kısacası, Java oyunlarının hayranıysanız, Assassin’in Creed Unity: Arno’s Chronicle’ı denemeniz gerekiyor.

Assassin’s Creed Bloodlines

Assassin’s Creed Bloodline, mobil cihazınızda oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biridir. Ancak oyun yalnızca Android’de bir PPSSPP Emülatörü aracılığıyla oynanabilir. Bunun nedeni, oyunun resmi olarak Android cihazlarda mevcut olmamasıdır. Yine de, PPSSPP emülatörünü Play Store’da bulabilirsiniz.

Emülatörü indirdikten sonra, Assassin’in Creed Bloodlines için PSP ISO dosyasını çıkarmanız gerekecek. Ubisoft Montreal, Assassin’s Creed Bloodlines’ı geliştirdi ve oyunu 2009’da PlayStation Portable için piyasaya sürdü. Oyun, tatmin edici grafiklerin yanı sıra benzersiz bir dövüş stili sunuyor.